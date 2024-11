Lanazione.it - Contratto tessile-abbigliamento: "Il patto è investimento per il futuro. Anche se prevede esborsi onerosi"

Leggi su Lanazione.it

Il nuovonazionale delappena siglato a Milano, da una parte dà una spinta di fiducia e dall’altra rappresenta unper il. Uncon doppia valenza per Maurizio Sarti, componente la Delegazione ristretta della Commissione per le relazioni industriali di Smi e coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, con una "soddisfazione per la sottoscrizione autentica e sentita". Secondo le stime, ilsarà applicato da un migliaio di imprese per un totale di 10.000-12.000 lavoratori nel distretto. "Incrementare le retribuzioni, introdurre nuovi strumenti di welfare, accogliere elementi di flessibilità per favorire la conciliazione vita-lavoro – dice Sarti – : questi capisaldi sono per le imprese oneri significativi in un momento in cui sono molte le richieste di cassa integrazione e la crisi attuale è crisi di mercato".