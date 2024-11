Ilgiorno.it - Architettura e rivoluzione: "Parchi, servizi e trasporti. La mia Milano per le donne"

Ha scritto un libro intitolato ““. Perché Nadia Bertolino - architetto e ricercatrice in progettazione urbana all’Università di Pavia, con esperienza in pratiche di progettazione partecipata e coinvolgimento della cittadinanza - ci crede, nella visione di città sempre più a misura di donna. "Troppo spesso il punto di vista femminile e le esigenze dellevengono trascurate in ambito urbanistico – incalza – A oggi consentire alledi progettare spazi urbani, liberando così la figura femminile da pregiudizi, è quasi utopia". Come sarebbe una città inclusiva dal punto di vista del genere? Si sente esclusa in quanto donna nella progettazione urbana? "Nell’ambito della progettazione urbana asento la mancanza di interesse genuino da parte delle istituzioni alla questione di genere.