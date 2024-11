Iltempo.it - Svolta sul dossieraggio all'Antimafia: per la Procura “De Raho sapeva”

Il pentastellato Federico Cafiero Deera a conoscenza della condotta illegale degli spioni quando era capo dell'. La circostanza emerge in queste ore, grazie a un documento che iltore di Perugia, Raffaele Cantone, ha depositato al tribunale del Riesame, in vista dell'udienza in cui i giudici della Libertà dovranno decidere se porre ai domiciliari i due principali presunti responsabili della centrale del, ovvero il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostitutotore Antonio Laudati. Gli indagati rispondono di accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso con i giornalisti del quotidiano Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. Il nuovo documento messo agli atti da Cantone è una relazione redatta nel 2020 dall'alloratore aggiunto della Dna, Giovanni Russo, già audito per ben tre volte dalla Commissione parlamentare, guidata da Chiara Colosimo, il cui vice presidente è appunto De, finito nel mirino degli altri commissari per il presunto conflitto di interessi.