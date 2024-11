Oasport.it - Medvedev-De Minaur può incidere sul cammino di Sinner alle ATP Finals

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Tutto pronto all’Inalpi Arena di Torino per la terza giornata delle ATP2024, in cui comincerà il secondo turno di round robin. Per quanto riguarda il torneo di singolare, fari puntati dunque sul gruppo Ilie Nastase ed in particolare sul numero uno al mondo Jannik, che torna protagonista in serata contro Taylor Fritz nello scontro diretto per il primo posto nel girone.Un match molto atteso e che promette scintille, considerando lo stato di forma evidenziato dall’americano in questo avvio di torneo. L’obiettivo perè quello di portare a casa la seconda vittoria consecutiva a Torino, che potrebbe anche significare qualificazione aritmetica in semifinale da primo del raggruppamento con una giornata d’anticipo.Questo scenario si verificherebbe solamente nel caso in cui l’australiano Alex dedovesse battere il russo Daniilnell’altro incontro del girone previsto oggi.