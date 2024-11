Maltempo Italia allerta rossa in due regioni | chiuse scuole e università Le previsioni

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Oggi l’è alle prese con un’ondata diche sta colpendo duramente il Sud, in particolare la Sicilia e la Calabria. La Protezione Civile ha emesso diverse allerte, tra cui un’per le province di Catania, Messina e Siracusa, accompagnata da altre allerte arancioni e gialle in altre zone. Il peggioramento delle condizioni meteo ha portato a piogge torrenziali, venti forti, trombe d’aria e rischi di inondazioni e mareggiate lungo le coste?. La Sicilia è una dellepiù colpite, con numerosi comuni della provincia di Catania che hanno deciso di chiudere leper precauzione, tra cui Acireale, Aci Castello, Pedara e Mascalucia.>>, danni e devastazione dopo il nubifragio: strade e case invase dal fangoLe autorità locali hanno adottato misure precauzionali per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, viste le condizioni di criticità del territorio già provato da fenomeni intensi nelle ultime settimane?.