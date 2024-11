Iltempo.it - La sanità in allarme: “Il governo riveda i tagli. Così il privato va in crisi”

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Mondo dellainper il nuovo nomenclatore tariffario che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio e che in alcune Regioni, per esempio la Puglia, potrebbe essere valido a partire già dal prossimo primo dicembre. «Con ialle tariffe per visite ed esami previsti nel nuovo nomenclatore tariffario - ha dichiarato ieri il presidente dell'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, Mariastella Giorlandino - parliamo fino al 38 per cento su prezzi fermi da 30 anni, noi strutture delaccreditato rischiamo di chiudere e si creerà anche un buco nei bilanci delle Asl pubbliche». Con ribassi che arrivano fino al 200 per cento in alcune di quelle che vengono considerate «prestazioni critiche» c'è il concreto rischio che la maggior delle strutture private siano impossibilitate a erogare la prestazione e dunque i pazienti verranno indirizzati nelle strutture pubbliche, già gravate dallo smaltimento delle liste di attesa.