La campagna ’Smuoviamoci’

La sostenibilità resta ancora un concetto poco chiaro per i cittadini e ancora diffusi sono i pregiudizi che potrebbero rallentare l’adozione di comportamenti di mobilità più sostenibili. È quanto emerge da "Mobilità sostenibile, cosa ne pensi?", l’indagine che ha coinvolto 1.794 cittadini in occasione della Settimana europea della mobilità 2024. Lainformativa dal titolosarà veicolata su diversi canali digital e social delle associazioni promotrici del progetto fino a dicembre, per approfondire temi come: la sostenibilità e la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico locale, la mobilità individuale e quella condivisa, le piattaforme digitali e i benefici derivanti dall’adozione di modelli di mobilità più sostenibili.