Ilgiorno.it - Il piazzale del municipio torna pedonale. Ora il Comune vuole un’altra Ztl: dove sarà

Pavia, 12 novembre 2024 –ildi Palazzo Mezzabarba. Ieri mattina in cima alla salita che conduce al portone dell’ingresso carraio delsono stati rimossi i ciottoli e ricavati gli spazicollocare i paracarri in modo da impedire alle auto di sostare di fronte alla chiesetta sconsacrata dei Santi Quirico e Giulitta,vengono celebrati i matrimoni. “Abbiamo voluto dare un segnale – spiega l’assessore alla Mobilità, Alice Moggi – Lo spazio era un’area, ma il divieto non veniva rispettato e veniva utilizzata come parcheggio”. Sono stati alcuni consiglieri di maggioranza a sollecitare l’intervento che è stato recepito e adottato dalla Giunta per far capire in quale direzione sta andando Pavia. La scelta “Precludiamo la possibilità di parcheggiare – aggiunge Moggi – Preserviamo l’areaper poi nel 2025 riqualificare l’areacon arredi e piante e restituirla ai cittadini in modo che sia uno spazio più accogliente per le coppie che si sposano o per ospitare in futuro piccoli eventi”.