Granollers Zeballos-Koolhof Mektic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Marcele Horacioaffronteranno Wesleye Nikolanel secondo match della fase a gironi del torneo di doppio alle ATPdi. Situazione in cui entrambe le coppie già non possono più permettersi di sbagliare. All’esordio sconfitte in due set sia per(contro Heliovaara/Patten) che per(contro Purcell/Thompson). In ogni caso, il duo composto dall’olandese e il croato arriva meglio a questo appuntamento, avendo trionfato pochi giorni fa a Bercy, mentre i due esperti avversari hanno vinto una sola partita dagli US Open in poi. Anche i precedenti favoriscono, che si sono imposti nei tre scontri diretti.Arevalo/Pavic.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOREGOLAMENTO ATPCALENDARIO E COPERTURA TVLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYLe due coppie scenderanno in campo, martedì 12 novembre, alle ore 18:00.