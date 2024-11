Lapresse.it - Dossieraggio, Patuanelli: “Mi fido più di De Raho che dei documenti”

“Non conosco le carte di cui sta parlando, ma conosco bene Federico Cafiero De, che è stato un mastino dell’antimafia e ha dedicato la sua vita a questo. Se avesse avuto notizie di dossieraggi illegittimi e illeciti le avrebbe denunciate lui per primo, perché non avrebbe avuto nessun interesse a non farlo“. Così a LaPresse il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, Stefano, commentando le ultime indiscrezioni in merito alla vicenda del cosiddetto ‘’ ai danni di politici e vip da parte del finanziere Pasquale Striano: secondo quanto apprende LaPresse, in un documento depositato dai pm di Perugia che stanno indagando sul caso emergerebbe che nel 2020 i vertici della Direzione Nazionale Antimafia (dove lavorava Striano) – compreso De, procuratore nazionale antimafia all’epoca dei fatti – sarebbero stati messi al corrente di ‘anomalie’ nelle attività del militare.