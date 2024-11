Oasport.it - Berlino è ancora fatale per Milano. L’Alba di Procida e Spagnolo batte l’Olimpia al supplementare

Leggi su Oasport.it

Per la quarta volta consecutivacade a. La squadra di Messina vive un nuovo incubo in casa del, ultima in classifica, che riesce are l’EA7 dopo un tempoper 105-101. Una sconfitta che ovviamente fa malissimo alle ambizioni del, che arrivava da due successi consecutivi con Virtus e Real e che invece lasciaun successo su un campo di una squadra che non ha davvero alcuna speranza di poter competere per i playoff e che era in piena emergenza infortuni.Nella serata da dimenticare per, il basket italiano può essere contento per la straordinaria prestazione di Gabriele, autore di 29 punti, e di Matteo, che sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 assist. Fondamentali peranche un Trevion Williams da 23 punti e 11 rimbalzi ed un Jonas Mattisseck da 21 punti.