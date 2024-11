Ilgiorno.it - Al teatro con Malika Ayane: “Milano va troppo in fretta. A Berlino ho una vita lenta, quella che voglio da grande”

Per natura è nel novero delle interpreti che resistono alla tentazione di autoincensarsi. “Ma stavolta ho fatto davvero una cosa bellissima, uno spettacolo pieno, intenso, vivo”, ammettecol pensiero al tour di “a” che la deposita venerdì prossimo al Dal Verme, esaurito fino all’ultima poltrona, affiancata da Jacopo Bertacco e Stefano Brandoni alla chitarra, Raffaele Trapasso al basso, Filippo Cornaglia alla batteria, Marco Guazzone a piano e tastiere. “Una formazione dal suono incredibile, elegante, molto metropolitano, ma, al tempo stesso, cristallino e leggero, capace di creare in scena una grandissima tensione musicale ed emotiva che mi consente di cantare benissimo e divertirmi da matti, nonostante sia sola lì davanti e, quindi, tutto finisca per poggiare sulle mie spalle”.