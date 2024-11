Adriano | Bevevo sempre Moratti voleva mandarmi in clinica Un giorno stavo per picchiare Branca perché…

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

È appena uscita in Brasile “– La mia più grande paura”, l’autobiografia dell’ex attaccante dell’Inter, scritta con il giornalista Ulisses Neto. Nel libro,si apre sui momenti bui della sua vita, segnati dall’alcolismo e dalla depressione. Racconta, tra l’altro, di quando l’Inter tentò una terapia d’urto: “Molti vedono nel calcio una via di fuga, ma io avevo bisogno di scappare dal calcio. La mia fuga era la mia famiglia, mio padre. Quando mi girai, mio padre non c’era più. Così cominciai a bere. Prendevo multe, ma non mi importava. Guadagnavo molti soldi. La prima volta ti pesa, la seconda ti fa arrabbiare, la terza non ci pensi più”.In quel periodo,si trovava spesso in sovrappeso, con problemi fisici e prestazioni scarse, fino a non essere convocato per la Copa América 2007.