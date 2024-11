Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano conquistano la vittoria con un 2-0 contro Il Sanità United

disputata in casa per i giocatori dei. Grande rimonta, al guadagno di tre punti Sabato 09 novembre alle ore 15:30, presso il Campo Comunale S. Stefano di, si è disputata una gara molto combattuta ed emozionante tra il R.e il Santia. La squadra di casa doveva riscattarsi dopo la sconfitta precedente, mentre la formazione ospite cercava di consolidare la buona serie di risultati positivi ottenuti nelle ultime gare.Isono partiti subito con forza. Dopo un forcing iniziale, prima con un colpo di testa di Minopoli che sfiora il palo, trovano il vantaggio con Paolino Nucci, che realizza al minuto 10 un calcio di rigore assegnato per un netto fallo di mano del difensore ospite. Il bomber di casa spiazza il portiere e porta il risultato sull’1-0.