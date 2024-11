Lapresse.it - Giulia Tramontano, pm chiede ergastolo per Impagnatiello: “È banalità del male”

La Procura di Milano ha chiesto di condannare all’Alessandroper l’omicidio della compagna, uccisa al settimo mese di gravidanza nella loro abitazione a Senago. È la richiesta delle pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella al termine di circa due ore di requisitoria. La Procura ha anche chiesto di condannare il 31enne a 18 mesi di isolamento diurno in carcere come conversione delle pene a 6 anni e 2 anni per gli altri due capi d’imputazione, cioè il procurato aborto e l’occultamento di cadavere per coprire l’omicidio. Per le pm non vanno concesse le attenuanti generiche aperché “nell’orrore non c’è stato nemmeno un momento” in cui è possibile “spendere una parola favorevole”.L’ex barman “ha mentito” agli investigatori e alla Corte d’assise in aula, “alla famiglia” e a “sua madre” portata in giro nelle prime ore del delitto alla ricerca di telecamere di sorveglianza che avessero ripreso la ‘finta’ fuga di