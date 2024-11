Ilgiorno.it - East Market, l’evento del vintage festeggia 10 anni e apre il terzo negozio: quando e dove

Milano, 11 novembre 2024 – Buon compleannodelmilanese dedicato a privati e professionisti,tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie 10. L’appuntamento di domenica 17 novembre – dalle 10 alle 21 – in via Mecenate 88/A (costo 5 euro) sancisce proprio il decennale che ricorda la primissima edizione al Lambretto Studios. La nascita Da Lambrate a Mecenate I primi due negozi e un network IlGli articoli: dai capiai vinili fino al modernariato Eccellenze e curiosità Il rispetto per l’ambiente Aree food and beverage I Dj set La nascitanasce nel novembre 2014 da un’idea di Linda Ovadia e Gianluca Iovine, l’intuizione tanto semplice quanto di successo è di coinvolgere anche i privati nella vendita di vestiti e oggetti in disuso.