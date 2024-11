Linkiesta.it - Dobbiamo decidere che fare con il salario minimo

Il 15 novembre scade il termine per recepire la direttiva europea sui salari minimi adeguati. Ma, a due anni dall’approvazione, la maggior parte dei Paesi membri, Italia inclusa, non ha neanche avviato l’iter di trasposizione.Al di là dello scontro politico tra destra e sinistra sulla proposta delle opposizioni a 9 euro l’ora, in Italia non se ne parla. La discussione, al momento, è concentrata solo a livello locale, dove stanno emergendo proposte e formule di salari minimi territoriali, da Milano alla Regione Puglia. Le Acli hanno proposto pure l’introduzione di un «indice del lavoro dignitoso». Ma la direttiva va ben oltre le divisionisì-no.Cosa prevede Bruxelles indica due modi per combattere il lavoro povero: con una copertura minima dei contratti collettivi nazionali all’80 per cento o con l’introduzione delper legge.