Inter-news.it - Damascelli: «Inter-Napoli? Conte si lamenta solo se gli serve!»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Tonytira fuori critiche su critiche nonsu, ma anche su Antonioe il calcio italiano in generale. Il suovento su Radio Radio. PAREGGIO –è finita 1-1 ed ha prevalso l’equilibrio tra due squadre che hanno dimostrato livelli totalmente diversi. I nerazzurri hanno dominato e non hanno portato a casa i tre punti solamente a causa dei due pali colpiti nel corso del secondo tempo. Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco hanno avuto una sfortuna tremenda, soprattutto il turco che ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia nerazzurra. Anche Lautaro Martinez si aggiunge agli errori a tu per tu con Alex Meret, sbagliando lo stop con Olivera dietro alle spalle., il commento diCOMMENTO – Tonyha fatto un discorso generale sul match, criticando tra l’altro l’vento post-partita di Antonio