Tvzap.it - “Comincio la chemio”. Peppe Di Napoli, l’annuncio choc dell’ex naufrago dell’Isola: le sue condizioni

Personaggi TV. “Faccio questo video per spiegarvi tutto ciò che è successo, vi ritengo la mia famiglia e mi avete mostrato tanto supporto“. Così iniziaDi, titolare della Pescheria Died ex concorrente de L’Isola dei Famosi, nel suo ultimo video pubblicato su Tik Tok. Diaveva già annunciato a settembre di avere un tumore, ma adesso fa chiarezza sull’entità di quest’ultimo e rivela che presto inizierà la.Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, il commento sulla serie di Sarah Scazzi scatena la buferaLeggi anche: “Amici”, ex cantante del programma è incinta: il lieto annuncioChi èDIDiè un pescivendolo, tiktoker e personaggio televisivo diventato famoso grazie ai suoi video sui social e noto dal grande pubblico in seguito alla sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi.