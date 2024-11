Calciomercato.it - Tifosi giallorossi furiosi, striscioni fuori dall’Olimpico: “Indegni incompetenti” | VIDEO CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La furia dei supporters della Roma dopo il match perso in casa contro il Bologna si riversa contro società e giocatoriUna nuova sconfitta, l’ennesima in questa stagione e un nuovo cambio in panchina. La vittoria del Bologna in casa della Roma è costata la panchina ad Ivan Juric, ufficialmente esonerato pochi minuti dopo il fischio finale.Roma-Bologna,dei– Calciomercato.itIl ds giallorosso Ghisolfi ha chiesto scusa aie predica calma per quanto riguarda il nuovo allenatore. Nel frattempo però la delusione deiè forte e si è fatta sentire per tutta la partita. La contestazione si era già notata durante il match, quando all’intervallo la Curva Sud ha deciso per sua gran parte di abbandonare lo stadio. Nel corso del secondo tempo la Curva si è completamente svuotata, con irimastidallo stadio per qualche minuto, monitorati dalle forze di Polizia presenti.