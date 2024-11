Oasport.it - Sci alpino, la “lost generation” azzurra. A quando la prima vittoria di un italiano nato negli anni ’90?

A corollario di quanto scritto nelle scorse settimane, ovvero che l’Italia dello sciè entrata in una crisi apparentemente senza fine nelle discipline tecniche, si può aggiungere una considerazione, espressa sotto forma di quesito. Sapete chi è il più giovane sciatore azzurro ad aver vinto in Coppa del Mondo? Cinque secondi per pensarci,di leggere la risposta.Ebbene, un plauso a chi ha indicato Dominik Paris, il quale ha visto la luce il 14 aprile 1989. Il dato, a pensarci bene, fa rabbrividire. Il più giovanea essersi imposto nel massimo circuito è più vicino ai 40di quanto non lo sia ai 30! In altre parole, tutti gli sciatori tricolori venuti al mondo dagliin poi, non hanno ancora trionfato!Chissà, se Mattia Casse (leva del 1990) e Florian Schieder (classe 1995) non fossero stati massacrati da infortuni ripetuti, avrebbero festeggiato almeno un’affermazione, peraltro clamorosamente sfiorata lo scorso anno da Guglielmo Bosca (un 1993 emerso in tarda età).