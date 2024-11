Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano alle ATP Finals 2024? Le cifre milionarie dai gironi alla finale

Scattano a Torino le Nitto ATPdi tennis, che metteranno in palio fino a domenica 17 novembre un montepremi da capogiro, che per il vincitore potrebbe arrivare fino ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, nel caso in cui il trionfo arrivi da imbattuto nella prima fase a.Anche in caso di sole sconfitte, la semplice partecipazione, nel caso in cui un tennista disputi poi tutti i tre match previsti nella fase a, porta ad incassare un assegno di circa 307mila euro, ma anche essere a Torino semplicemente da riserva, senza poi scendere in campo porta in dote un premio di circa 144mila euro.Oltre a quanto già detto, per ogni vittoria nella prima fase averranno distribuiti circa 368.000 €, mentre lesalgono vertiginosamente per il successo in semi, che vale oltre 1 milione di euro.