Per grazia ricevuta. Le tele di Caravaggio si animano in scena

Ledisi compongono e prendono vita sotto l’occhio del pubblico, coinvolto in un’esperienza mistica e sensoriale unica. Ecco ’Per’, il tableau vivant dedicato ache la compagnia Teatri 35 e l’Orchestra Vittorio Calamani presentano oggi (ore 18) alla Sala Vanni di Firenze, nell’ambito del festival ’Suoni Riflessi’. Francesco De Santis, Gaetano Coccia e Antonella Perrella di Teatri 35 si faranno attori, modelli e danzatori, ricreando opere di Michelangelo Merisi, alias, sulle note di Arvo Pärt, Antonio Vivaldi, Domenico Corelli, John Dowland e Georg Friedrich Händel. Uno spettacolo capace di unire in una sinestesia di rimandi e richiami, la pittura alla musica e al teatro, donando vita a dipinti come ’Canestra di frutta’, ’Adorazione dei pastori’, ’San Matteo e l’angelo’, ’Crocifissione di San Pietro’, ’Martirio di Sant’Orsola’ e ’Resurrezione di Lazzaro’.