Metropolitanmagazine.it - LVMH verso la riorganizzazione della leadership? Cosa sappiamo sul rinnovo del management

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Mantiene ferma la sua posizione Bernard Arnault, che è ancora alla guida di. Nonostante ciò, il gruppo sta affrontando un’importante momento di riassetto del, con l’obiettivo di ringiovanire la propria governance e sostenere il passaggio generazionale.infatti che tutto il comitato esecutivo sta affrontando tanti cambiamenti: tantissimi affezionati sono infatti in periodo di pensionamento. Oltre a ciò registrato anche il licenziamento lo scorso 7 novembredirettrice delle risorse umane e delle sinergie Chantal Gaemperle. La notizia non ha ricevuto commenti da, ,a loda La Lettre. Questo ha però liberato un nuovo posto nel CdA.in fase di riassetto: chi è andato in pensione (o ci andrà a breve)Tra le uscite più clamorose c’è il direttore finanziario Jean-Jacques Guiony, che andrà in pensione a breve.