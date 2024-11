Napolipiu.com - Geolier a San Siro: “È la mia prima volta da tifoso, che emozione!”

Il rapper napoletano, secondo classificato a Sanremo, presente al Meazza per Inter-Napoli“È laper me a Sanda”, ha rivelatoai microfoni di DAZNdi Inter-Napoli. Il rapper napoletano, fresco del secondo posto al Festival di Sanremo, ha condiviso le sue emozioni daazzurro nel pre-partita del Meazza.a Sanper Inter-Napoli“L’ultimaero qui a cantare, stasera sarà tutta un’altra”, ha proseguito il cantante partenopeo, scherzando quando gli è stato chiesto un pronostico: “Dove si vince la partita? Non includetemi in questi discorsi!”, ha risposto ridendo.Su Antonio Conte,non ha nascosto il suo entusiasmo: “Conte e Lukaku sono persone di carattere. Antonio lo abbiamo desiderato parecchio, abbiamo festeggiato già al suo arrivo e spero di conoscerlo presto”.