Universalmovies.it - Box Office USA | Venom 3 vince il terzo weekend di fila

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

Il cinecomic3 ha vinto nelagevolmente il suoBoxUSA di.Gli grandi studios hollywoodiani hanno arbitrariamente scelto di evitare uscite di grandi prospettive durante ilpost-elezioni, e questo ha spinto: The Last Dance a tenere facilmente la terza del botteghino per ilconsecutivo. Secondo gli analisti, infatti, la paura di reazioni spropositate da parte degli elettori ad una ipotetica sconfitta di Donald Trump hanno riportato alla mente i tafferugli avvenuti nel 2000. Buona comunque la terza posizione del nuovo horror di casa A24 dal titolo Heretic, agevolato in questo caso dalle ottime recensioni offerte dalla critica.Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che3 ha incassato nel16,2 milioni di dollari, per un totale ora di 114,8 milioni.