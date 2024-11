Oasport.it - Beach volley, Gottardi/Orsi Toth si fermano ai quarti di Rio contro Barbara/Carol

Si ferma aidi finale la corsa di Valentinae Rekanel loro torneo di esordio, l’Elite 16 di Rio del Janeiro. Dopo aver vinto tutti i match del girone, le azzurre si sono dovute arrendere di fronte alle brasilianeal termine di una vera e propria battaglia durata circa un’ora nella quale non sono mancate le polemiche per qualche decisione arbitrale un po’ “casalinga”. Si può dire che le azzurre non sono state fortunate nel sorteggio perché hanno beccato la “mina vagante”, coppia numero 2 del movimento verde-oro che aveva iniziato malissimo il torneo riuscendo a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta grazie al successo ottenutole azzurre Scampoli/Bianchi.Nel primo setpartono fortissimo e si portano sul 14-7, le azzurre non rimontano e per le brasiliane è facile impcon il punteggio di 21-13.