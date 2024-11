Gaeta.it - Virtus Bologna ottiene una vittoria importante contro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega

Facebook WhatsAppTwitter La partita ditra lae ilTELha visto trionfare le Vu Nere in una sfida avvincente. Con un punteggio di 84-77, il team bolognese ha dimostrato una gestione oculata del vantaggio accumulato sin dall’inizio del match. Nonostante le pressioni e i tentativi di recupero degli avversari, i giocatori dellasono riusciti a mantenere illlo, consolidando così la loro posizione nella competizione.Prestazione convincente dei giocatori chiaveIn questa partita, alcuni giocatori dellahanno avuto un ruolo particolarmente fondamentale. CORDINIER, SHENGELIA, PAJOLA, ZIZIC e CLYBURN hanno lavorato in sinergia, sostenendo la squadra in momenti cruciali del gioco. Fin dai primi minuti, laha stabilito un ritmo veloce, chiudendo il primo quarto con un significativo vantaggio.