Anteprima24.it - VIDEO/ Telese Terme, inaugurata la pista ciclopedonale sulle sponde del Grassano

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuovaper la città di, è stataquest’oggi alla presenza del sindaco Giovanni Caporaso, dell’amministrazione comunale e del Direttore dell’ASL Gennaro Volpe. Riaperta dopo un importante lavoro di messa in sicurezza, l’adeguamento della superficie e l’aggiunta di aree attrezzate per lo sport all’aria aperta, lasi estende per circa un chilometrodel torrente. Lungo il percorso sono state sistemate attrezzature sia per praticare sport a corpo libero, che per il fitness, come barre per trazioni, scale orizzontali, cyclette outdoor. L'articololadelproviene da Anteprima24.it.