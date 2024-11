Iodonna.it - Se avete voglia di una bella storia da leggere ecco le cinque donne più votate per il premio Letterario iO Donna “Eroine d’oggi”

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Per chi ama la lettura e le storie appassionanti,libri daassolutamente. Si tratta delle vincitrici e delle finaliste deliO” 2024. Ilè dedicato al personaggio femminile che nell’anno ci abbia maggiormente colpito. Anche in questa edizione c’è stato l’imbarazzo della scelta. Le vincitrici del 2024 sono le protagoniste del libro “Tutta la vita che resta”. Sono state le più, seguite dalledi questi altri quattro libri:Marisa e Miriam di “Tutta la vita che resta” di Roberta Recchia (Rizzoli)Precipitate entrambe in una tragedia che al tempo stesso le unisce e le separa, riescono a uscire dal buio e a ritrovare le ali per volare. guardaiOletterarie” del 2024, i libri candidati dalle libraie Leggi anche › Appuntamento a BookCity Milano 2024 con iliO: “” Emilia di “Cuore nero” di Silvia Avallone (Rizzoli)Emilia ha compiuto il male, ha pagato e si nasconde dalla vita.