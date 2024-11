Gaeta.it - Maltrattamenti in famiglia: ragazza denuncia i genitori dopo anni di violenze

Facebook WhatsAppTwitter Una giovane di appena 18ha trovato il coraggio dire i suoi, accusandoli disubiti sin dall’infanzia. Gli eventi, avvenuti in un piccolo comune della provincia di Frosinone, hanno scosso la comunità locale e portato all’intervento della Procura, che ha avviato le indagini. Laè emersache la, allontanatasi da casa per vivere con idel suo fidanzato, ha rivelato le atrocità subite nel corso degli, destando così l’attenzione delle autorità.Lae lesistematicheSecondo quanto riportato, il comportamento aggressivo deinei confronti dellainiziò quando era ancora bambina e si intensificò durante glidelle superiori. La madre, in particolare, è accusata di averle inflitto un trattamento brutale, lanciando oggetti contro di lei e infliggendolefisiche in varie occasioni.