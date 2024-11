Gaeta.it - Lutto nel mondo agroalimentare: scompare Enrico Citterio, un simbolo del Made in Italy

La morte diha lasciato un segno profondo nel settoreitaliano. L'imprenditore, noto per il suo straordinario contributo allo sviluppo e alla promozione del marchioin, è ricordato per la sua capacità di tradurre la passione per la tradizione in un'impresa di successo. Il suo approccio ha saputo unire qualità e autenticità, proponendo prodotti che hanno conquistato i mercati internazionali. Questa tragica notizia ha mobilitato un'intera comunità, richiamando l'attenzione su un'eredità che va ben oltre il successo commerciale.La carriera di: un percorso di eccellenzaha iniziato la sua carriera con un obiettivo chiaro: promuovere l'artigianato e i valori gastronomici italiani nel