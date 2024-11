Bubinoblog - LE STAGIONI DELL’AMORE: IL NUOVO SABATO POMERIGGIO DI RAI1 CON MARA VENIER

“Le” è un innovativo dating show diper over 60 in cui i protagonisti cercano l’amore con un meccanismo rivoluzionario e romantico.Dal 9 novembre, ognialle 14.00 suconduce “Le”, un format italiano originale Blu Yazmine, appena lanciato sul mercato internazionale, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Blu Yazmine.Ambientato in un romantico treno, il programma segue in ogni puntata la ricerca di unamore da parte del protagonista, una donna o un uomo, che avrà la possibilità di conoscere tre pretendenti in un modo sorprendente e mai sperimentato prima.Protagonista e pretendenti saranno impersonificati dai rispettivi “avatar”, giovani ragazze e ragazzi che li rappresenteranno nell’aspetto e nell’abbigliamento immortalati in una fotografia che li ritrae nel pieno della loro giovinezza, e l’incontro tra l’over 60 e il suo avatar ventenne sarà un momento emozionante.