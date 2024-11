La rottura con Massimo Segre, la mazzata della Meloni sul superbonus. Ora Cristina Seymandi ha ceduto l’80% della Savio a un manager israeliano

Leggi l'articolo completo su Open.online

A più di un anno dalla burrascosadel fidanzamento con l’imprenditore e commercialista(collaboratore di Carlo De Benedetti),è uscita anche dalla, cedendo la quota di maggioranza (80%) a lei intestata dell’azienda leader in Europa negli accessori per serramenti in alluminio. Quella quota è stata ceduta ale imprenditoreNash Abramov, già direttore generalee dall’autunno scorso anche amministratore delegatosocietà prendendo il postostessache era rimasta nel cda come vicepresidente e azionistasocietà.La bionda imprenditrice torinese resta solo con un posto in consiglio di amministrazioneAbramov oggi è diventato azionista alacquistando nelle scorse settimane la quotaattraverso un veicolo societario costituito nel giugno scorso, il SprinTec Group srl che l’imprenditorecontrolla almentre il restante 20% è di proprietà dell’attuale direttore generale di, Luca Chiauzzi.