Lanazione.it - La rabbia del titolare: "Ci eravamo difesi bene ora abbiamo paura"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"Da tre mesi avevamo installato la più sofisticata tecnologia in termini di sicurezza, ma non è bastato. Se vogliono entrare, entrano. E’ una triste, spaventosa considerazione, ma tant’è. L’unica cosa positiva è che nonall’interno". A 48 ore dal colpo alla sua azienda, Simone Scatragli,insieme alla sorella Elena, racconta l’angoscia vissuta. "Il periodo che sta vivendo il comparto è particolarmente difficile, anche noi nontotalmente tranquilli, ma la nostra speranza era che, una volta dentro all’azienda, i ladri sarebbero stati ostacolati dal nostro sistema di sicurezza. Ma, quello entrato in azione è un commando, in cui i componenti hanno lavorato in appena cinque minuti, le forze dell’ordine poco possono fare difronte a questa organizzazione. Ci dovrebbero essere pattuglie in ogni zona più a rischio, come può essere questa, a pochi chilometri dall’autostrada che, una volta imboccata, ti garantisce una fuga quasi certa.