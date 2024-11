Terzotemponapoli.com - Geolier grida “BASTA”

Il rapper partenopeocommenta su Instagram l’ultimo fatto di cronaca riguardante l’omicidio di un 18enne a Napoli, ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa. Purtroppo il diciottenne è solo l’ultima di una lunga scia di vittime e di sangue che sta macchiando la civile città di Napoli e la provincia. Il fatto più grave è che ad essere uccisi sono giovanissimi e spesso incensurati. Il rapper cita una strofa della celebre canzone “Terra mia” di Pino Daniele e poi esprime il suo pensierondo un nuovo ‘’. Come il rapper, anche noi di Terzotemponapoli vogliamo esprimere lo sdegno per quanto si sta verificando nel nostro territorio. Contiamo che le istituzioni possano trovare un rimedio per arginare un fenomeno che ormai sta troppo dilagando.cita Pino Daniele“Comm’è triste e comm’è amaroSta’ assettato e guardà’Tutt’’e ccose e tutt’’e paroleCa niente pònno faNun è overo, nun è sempe ‘o stessoTutt’e juorne po’ cagnàOgge è deritto, dimane è stuortoE chesta vita se ne va‘E vecchie vanno dint’a chiesaCu’ a curona pe’ priàE ‘a paura ‘e ‘sta morteCa nun ce vo’ lassàTerra mia il tuo “popolo” ti sta umiliando a colpi di pistolaAncora un’altra vittima.