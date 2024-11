Thesocialpost.it - Corteo pro Palestina a Milano, applausi per “i fratelli di Amsterdam” dopo l’aggressione ai tifosi israeliani

Una sostegno dellaha attraversato oggi le strade milanesi, segnato da slogan contro Israele e manifestazioni di solidarietà per la causa palestinese. Gli organizzatori e i manifestanti hanno intonato canti e slogan, con accuse dirette allo Stato di Israele, definito come “Stato terrorista”. Tra i cori più forti, “un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà”, che richiama alle Intifade.Leggi anche: Aggressione a capotreno: sindacati denunciano emergenza sicurezzaNelnon sono mancati riferimenti alle recenti tensioni nei Paesi Bassi, con commenti provocatori sugli incidenti di. “Un applauso ai ragazzi di, che hanno dato una lezione”, è stato affermato al megafono, in riferimento alle aggressioni controin Olanda, suscitando siache qualche fischio da parte del pubblico.