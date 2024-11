Lanazione.it - Blitz contro gli affitti brevi a Firenze, key box degli Airbnb coperti con adesivi rossi

, 9 novembre 2024 -, a forma di X, appiccicati nelle key box di alcuni palazzi del centro didove spopolano gli. Sono almeno 500 gliappiccicati tra Borgo Allegri, via San Giuseppe e via Ghibellina ma anche via de' Pepi, via Pietrapiana e via dei Pilastri oltre che San Jacopino dove le locazionistanno a poco a poco sfrattando gli abitanti. L'obiettivo è tappezzare tutta la città o meglio le zone più a rischio. Ilnotturno, a cura di Salviamo, arriva all'indomani della partenza del Forum del turismo e dopo le parole della ministra Daniela Santanchè in apertura dei lavori: "Basta parlare di overtourism solo in termini dispregiativi, dopo il Covid, quando non si vedeva un'anima in giro, dire che vengono troppi turisti in Italia è una bestemmia".