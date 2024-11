Ilrestodelcarlino.it - Altro derby per l’Angelini: "Attenzione a Ravenna"

Nuovoall’orizzonte per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi, alle 17, in occasione della quinta giornata del campionato di serie B1 femminile, sarà impegnata nella trasferta in casa dell’Olimpia Teodora. Leti, tra le cui fila milita l’ex Fabbri, arrivano dalla sconfitta 3-0 rimediata sul campo di Bologna e attualmente con 3 punti occupano il terzultimo posto in classifica. Le bianconere, invece, fin qui hanno collezionato quattro vittorie nelle altrettante gare disputate, l’ultima delle quali contro Teramo; i 12 punti in classifica fin qui guadagnati valgono il primato a +3 dalla seconda. "Contro le abruzzesi – commenta Valentina Vecchi – siamo entrate in campo leggermente contratte e loro ne hanno approfittato per metterci in difficoltà, ma siamo poi state brave a ribaltare l’inerzia del primo set e da quel momento non abbiamo più concesso nulla".