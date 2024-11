Sport.quotidiano.net - Alice D’Amato, l’età dell’oro: "In volo trovo me stessa. La ginnastica insegna tutto"

di Paolo Grilli Un oro olimpico cambia la vita. O forse no., a 21 anni, tra pedana e fatica quotidiana sa come non farsi abbagliare dal riflesso del metallo più pregiato e ambito, e dai riflettori di una pur meritatissima ribalta. La trionfatrice dei Giochi di Parigi, con un’impresa nella trave, è al lavoro per un 2025 in cui vuole stupire ancora. Qual sono le sensazioni tre mesi dopo l’exploit alle Olimpiadi? "L’emozione non è passata. Dopo la vittoria ho partecipato a tanti eventi. Risultato a parte, era anche il momento per staccare. L’Olimpiade ti dà i brividi, ma ti toglie anche tutte le energie. Abbiamo ripreso in palestra, nel 2025 ci sono gli Europei a maggio e i Mondiali a ottobre. Ma devo anche superare dei problemi alla spalla, occorre essere prudenti". Impegni ridotti, quindi? "No, la preparazione varia solo nella qualità.