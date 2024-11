Gaeta.it - A Sermoneta spunta l’opportunità di celebrare matrimoni in location private

Facebook WhatsAppTwitter L’amministrazione comunale dista ampliando la sua offerta per le celebrazioni di, consentendo ai proprietari di spazi privati di candidarsi come sedi ufficiali per unioni civili. Questa mossa mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale del borgo, dando la possibilità ai futuri sposi di sceglierericche di fascino e storia per il loro grande giorno.Le attuali sedi pere unioni civilioffre già diverse opzioni per coloro che desiderano coronare il loro sogno d’amore. Tra i luoghi ufficiali ci sono la sala consiliare, il Belvedere, l’antica Loggia dei Mercanti e il bellissimo Giardino degli Aranci, tutti luoghi che incorniciano in modo suggestivo le cerimonie. Seppure con una bellezza storica, l’amministrazione ha deciso di ampliare le possibilità, inserendo anche il centro civico di Monticchio, situato nella pianura.