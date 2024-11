.com - Voce ‘e notte con Lina Sastri in scena alla Sala Umberto

Leggi l'articolo completo su .com

‘econe Adriano Pennino va in: uno spettacolo in cui parola, musica e danza si intrecciano in armoniaIn‘etroviamo un genere di teatro canzone creato da– qui accompagnata da Adriano Pennino – tanti anni fa: Darossa a cuore mio; Da corpo celeste a mese mariano; Da per la strada apo; Da appunti di viaggio a pensieri all’improvviso. fino a Eduardo mio. L’artista ha esplorato il mondo musicale drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolomusica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione. Toccando anche classici come Medea riproposta in una sua chiave di lettura, o il racconto de La casa di Ninetta da cui è stato tratto il film omonimo. Sempre con la musica.