Ilfattoquotidiano.it - Strada spianata per Jannik Sinner? Gli ostacoli (due) e le insidie per il trionfo alle Atp Finals

Inizio con Alex De Minaur, poi Daniil Medvedev e Taylor Fritz. I primida superare sulladel titolo di Maestro. Sono questi gli avversari contro cuicomincerà la propria avventuraNitto Atp2024, al via domenica 10 novembre. Un sorteggio benevolo insomma, contro rivali dominati in lungo e largo nel corso dell’anno. Vietato cali di concentrazione e sottovalutazioni ovviamente, ma le prospettive sono più che rosee, soprattutto considerando che è stato evitato Carlos Alcaraz già nei gironi. Una combinazione però che ha anche un risvolto potenzialmente insidioso. L’altro lato della medaglia infatti è che (potenzialmente) i due potrebbero incontrarsi già in semifinale. Tutto dipenderà da come chiuderanno i rispettivi raggruppamenti. Lo spagnolo non avrà vita facile nei suoi propositi di primo posto.