Abruzzo24ore.tv - Scoperta una rete di prostituzione sulla riviera, sette fermi e multe salate

Leggi l'articolo completo su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Settantadue ore di allontanamento,fino a 10.000 euro e denunce per atti indecorosi. La notte dei carabinieri tra prevenzione e sanzioni contro il fenomeno dellapersone fermate e sanzionate tra uomini e donne, tutte di origine extracomunitaria, sono state protagoniste di una vasta operazione di contrasto allalungo la. Il blitz, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, ha avuto luogo tra la notte del 6 e del 7 novembre, con l’intento di combattere il fenomeno dellaclandestina e del degrado urbano che spesso caratterizzano determinate aree della città. Gli arrestati sono stati sorpresi in abiti succinti, in posizioni strategiche lungo il lungomare e nelle traverse circostanti, mentre cercavano di attirare i passanti per offrire i loro servizi.