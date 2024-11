Napolipiu.com - Caso DAZN-Napoli, il CONI respinge il ricorso: confermata la multa di 230mila euro

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia conferma la sanzione al club azzurro per le dichiarazioni post-Juventus Ilsi chiude definitivamente con una sconfitta per il. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del, presieduta dal professor Vito Branca, ha respinto ilpresentato dalla SSCcontro FIGC e Lega Serie A.La decisione delLa sentenza conferma integralmente quanto stabilito dalla Corte Federale d’Appello lo scorso 10 luglio. Il club azzurro dovrà quindi versare l’ammenda di 230.000, oltre a 3.000di spese processuali in favore della Lega di Serie A.L’origine della controversiaTutto è nato nel marzo 2024, quando il presidente Aurelio De Laurentiis, nel post partita di-Juventus 2-1, rilasciò dichiarazioni forti contro l’emittente: “Abbiamo chiuso con, da adesso parleremo solo con Sky e la Rai“.