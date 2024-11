Iodonna.it - Boicottare il genere maschile: la reazione di molte giovani donne a seguito dell'elezione del misogino Donald Trump è radicale e si ispira a un movimento nato in Corea del Sud

L’idea di base è forte e. No al matrimonio, agli appuntamenti, al sesso e al parto eterosessuali: così si combatte davvero contro la misoginia e gli abusi istituzionalizzati. Il4B,indel Sud nel 2018, si è trasformato in un’onda femminista integralista che oggi, all’indomania vittoria di, minaccia di schiantarsi sull’America. Obiettivo,gli uomini, in tutti i modi possibili, a partire dallo sciopero del sesso. Kamala Harris come Hillary Clinton: perché l’America boccia lealla Casa Bianca X Leggi anche › Elezioni Usa: sciopero del sesso finchénon sarà sconfitto L’interesse deiamericani su Instagram e TikTok per questa forma di lotta (che è una scelta di vita) è stata raccontata da Newsweek, Washington Post, The Times.