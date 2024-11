Panorama.it - Aumenta la flotta dei pattugliatori, nuovo biturbina per la Guardia Costiera

Leonardo e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto -, hanno firmato un contratto per la fornitura di unvelivolo da pattugliamento marittimo Atr 42-600 Maritime Patrol. L’acquisizione è parte di un piano di rinnovo dellaaerea del Comando Generale, presso il quale operano già altri tre velivoli dello stesso tipo ma basati sulle versioni -400 e -500. Lo Atr 42Mp, così si chiama, è un velivolodotato di sensori multi-dominio, sistemi di ricerca e comunicazione di ultima generazione e in grado di trasmettere e ricevere informazioni in diretta ottimizzando le operazioni lungo l’intera catena di comando. Esso sarà integrato nellaaeronavale del Corpo nell’ambito dei molteplici ruoli assegnati alla, tra i quali il pattugliamento marittimo lungo le coste nazionali e in acque internazionali.