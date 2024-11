Lapresse.it - Verso Inter-Napoli: dai fischietti negati ai nuovi cori, San Siro pronto ad ‘accogliere’ Lukaku

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Dopo i trentamilavietati dello scorso autunno, la tifoseriaista ci riproverà a far sentire la sua voce con modalità ancora in fase di gestazione. Altra partita, altro avversario, stesso bersaglio. Perché nei piani della Curva Nord di San, nonostante il nuovo corso al Secondo Anello Verde, a non passare di moda da ormai un biennio, è l’attacco a Romelu, il campione belga che dall’si separò nel luglio del 2023, frutto di un voltafaccia clamoroso proprio quando i pianeti sembravano essersi allineati per l’ennesimo ritorno a Milano. Quel tappeto sonoro assordante contro Big Rom, allora attaccante della Roma, venne vietato dalla questura dopo un pomeriggio di riunioni e mail rimbalzate tra la Capitale e Milano. Ma la contestazione non mancherà di farsi comunque sentire domenica nel match scudetto, quando il belga tornerà sul ‘luogo del delitto’ vestito con i colori del, guidato da un altro ex come Antonio Conte.