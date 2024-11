Ilfattoquotidiano.it - Valencia, “il governo regionale ignorò l’offerta di aiuto del prefetto”. Ancora 93 dispersi, trovato il corpo di un bimbo di 5 anni

A nove giorni dalla devastazione provocata nella regione di(Spagna) da piogge torrenziali e tornando, i media spagnoli ricostruiscono che il 29 ottobre la delegata delcentrale spagnolo a, Pilar Bernabé, chiamò tre volte la Regione per offrire risorse di fronte al rischio della Dana (il fenomeno atmosferico che ha martoriato i territorio e provocato oltre 200 morti) senza ricevere poi alcuna richiesta. Secondo la testata Cadena Ser Bernabé la mattina riunì i suoi collaboratori, che sono l’Unità di emergenza militare, la Guardia Civil e i funzionari delle strade statali e la sua unità di Protezione Civile e tenne una riunione telematica alle 9.30 con i sindaci della zona a rischio, nonostante non fosse di sua competenza, per informarli dell’allerta. Già il giorno dopo la devastazione scoppiò una polemica per il ritardo con cui era scattato l’allarme per l’area successivamente alluvionata.