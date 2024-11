Lapresse.it - Ue, Tajani: “Serve difesa comune, scorporare spese da Patto Stabilità”

“L’Europa deve comprendere che non può sempre aspettare l’ombrello americano. Certe sollecitazioni secondo me sono anche giuste, noi dobbiamo assumere il ruolo di altra faccia dell’Occidente, da una parte gli Usa, dall’altra l’Ue. Ecco perché dobbiamo avere unaeuropea, che non è alternativa alla Nato ma uno strumento per rafforzarle”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioparlando con i cronisti a margine della sua visita a Pechino. “Quando si parla dell’obiettivo del 2% del Pil è un obiettivo giusto che noi stiamo cercando di raggiungere perché ci sarà un aumento costante delleper la, chiediamo però – e il nuovo commissario europeo allaci ha dato ragione – diledelladaldi. Se laeuropea è una priorità allora dobbiamoqueste”, ha aggiunto.